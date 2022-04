Dybala drejt Atl Madrid, flet dhe me Simeonen

Paulo Dybala është në bisedime për të nënshkruar me Atletico Madridin, sipas gazetarit portugez Pedro Almeida.

28-vjeçari ka folur gjithashtu me Diego Simeonen, trajnerin e Atletico Madridit, për një transferim të mundshëm te “Wanda Metropolitano” në një transferim me kosto zero këtë verë.