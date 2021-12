Dybala do të vazhdojë më Juventusin deri në vitin 2026

Ashtu siç e prisnim prej javësh, Paulo Dybala do të vazhdojë kontratën me Juventusin para fundit të vitit 2021. Vazhdimësia e argjentinasit ishte padyshim prioriteti më i lartë për drejtuesit sportiv dhe kjo është se klubi kishte kohë që drejtonte operacionin.

Ish-lojtari i Palermos së fundmi ishte tunduar nga Manchester United dhe Barcelona, ​​por më në fund ka vendosur të vazhdojë karrierën në Torino.

Kontrata e re do ta bëjë atë më të paguarin në skuadër pasi paga e re e Dybala do të jetë 10 milionë euro në sezon plus stimuj. Do të zgjasë gjithashtu deri në vitin 2026, kështu që ai do të mbushë 32 vjeç duke veshur fanellën e “Zonjë së Vjetër” nëse një transferim nuk e pengon atë. /albeu.com