Dybala do të rinovojë me Juventusin deri në vitin 2026

Pas largimit të Ronaldos në verën e kaluar, Paulo Dybala u bë futbollisti kryesour mbi të cilin Juventusi të mbështesë skuadrën dhe rinovimi me të është kthyer në një objektiv madhor për klubin.

Kontrata argjentinase skadon në qershorin e ardhshëm dhe fillimisht synohej që në këtë moment të mbyllej vazhdimësia e saj, por është dashur të pritet deri në fund të vitit për të nënshkruar marrëveshjen.

Sipas informacioneve që ne trajtojmë në TodoFichajes, Dybala do të rinovojë deri në vitin 2026 me një tarifë prej 8 milion € + 2 milion € për secilin nga sezonet. Futbollisti tashmë i ka thënë po Juventusit dhe njoftimi do të bëhet para përfundimit të vitit 2021. /albeu.com