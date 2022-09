Dybala deciziv për Romën, asiston në golin e Abraham, Roma rikthehet në avantazh ndaj Empolit (VIDEO)

Pas përfundimit të 45 minutava të para të barazim 1-1, pjesa e dytë nisi më mirë për Empolin.

Vendasit kishin kontrollin e lojës dhe krijuan disa raste, por pa mundur ta dërgojnë topin në rrjetë.

Në krahun Dybala bën diferencën, pasi në momentin më të vështirë të Romës jep një asist perfekt për Abraham, më këtë të fundit që nuk e ka të vështirë ta dërgojë topin në rrjetë në minutën e 71./albeu.com

Tammy Abraham finally gets his goal

Superb assist by dybala

pic.twitter.com/chOckFcl98

— Lake💨 (@_messiclear) September 12, 2022