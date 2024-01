Dy klube paguan klauzolën e tij, por Dybala i refuzoi

Dy klube saudite thuhet se janë përputhur me klauzolën e lirimit të Paulo Dybala në janar, por ylli argjentinas vendosi të qëndrojë në kryeqytetin italian.

Dybala mund të largohet nga Stadio Olimpico për një klub jashtë Serie A në dy javët e para të janarit për një klauzolë prej 12 milionë euro.

Sipas Gazzetta dello Sport, dy klube nga Superliga e Arabisë Saudite e kishin përmbushur këtë tarifë në fazat e hapjes së afatit kalimtar të dimrit.

Megjithatë, sulmuesi i njohur me nofkën ‘La Joya’ vendosi të qëndrojë te Roma, ku ka një kontratë deri në qershor të vitit 2025.

Sipas gazetës italiane, Dybala është i lumtur në kryeqytet dhe me kënaqësi do të vazhdojë kontratën e tij me Giallorossët.

Ai thuhet se vlerësoi fjalimin motivues të Daniele De Rossi në ditën e tij të parë në klub dhe do të jetë i disponueshëm për ndeshjen e Serie A të së shtunës kundër Hellas Verona.

Gazzetta dello Sport shton se e njëjta klauzolë prej 12 milionë euro për klubet jashtë Serie A do të jetë e vlefshme gjatë gjithë korrikut 2024, por Dybala shpreson të ulet me drejtuesit e klubit për të negociuar një zgjatje të kontratës më herët. /Telegrafi/