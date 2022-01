Dy emra legjendarësh për stolin e Evertonit

Wayne Rooney dhe Frank Lampard janë kandidatë për stolin e Evertonit.

Everton është në kërkim të një trajneri pas shkarkimit të Rafa Benitez dhe tashmë janë kandidatët e parë për ta zëvendësuar.

Drejtuesit e Evertonit pas refuzimit të Jose Mourinhos janë në bisedime edhe me Roberto Martinez, por kontrata me federatën belge vështirë se do të prishet dhe janë duke e konsideruar seriozisht rastin e Niko Kovac. /albeu.com/