Dumfries drejt kalimit në Premier Ligë

Manchester United thuhet se po pozicionohet si favoriti për të siguruar transferimin e mbrojtësit të djathtë të Interit, Denzel Dumfries, përpara verës.

Me reprezentuesin holandez të vlerësuar në rreth 40 milionë euro, e ardhmja e tij në San Siro duket gjithnjë e më e pasigurt pasi klubi nuk është në gjendje të përmbushë kërkesat e tij për një kontratë të re, sipas burimeve të Tuttosport.

Edhe pse ka ende kohë deri në hapjen e merkatos së verës, duket se Manchester United po përgatit terrenin për të bërë lëvizjen e tyre në muajt në vijim.

Holandezi ka shkëlqyer në Inter dhe shtimi i tij do të ishte një përmirësim për Djajtë e Kuq, veçanërisht duke marrë parasysh ngritjet dhe uljet e Aaron Wan-Bissaka në Old Trafford.

Anglezi, edhe pse i talentuar, ka luftuar për të përmbushur pritjet gjatë kohës së tij në Manchester United dhe lëndimet me të cilat është përballur këtë sezon janë shkak për shqetësim shtesë.

Me raportimet e fundit nga Manchester Evening News që sugjerojnë se Wan-Bissaka mund të shitet këtë verë, ardhja e Dumfries mund t’i sigurojë skuadrës një dinamikë të re në pozicionin e mbrojtësit të djathtë.

Dumfries nuk është vetëm një mbrojtës i fortë në mbrojtje, por gjithashtu posedon një mentalitet sulmues që mund të shtojë një dimension të ri në lojën e Manchester United në krahun e djathtë.

Edhe pse ai do të konkurronte për një vend me Diogo Dalot, i cili ka treguar përmirësime të ndjeshme nën drejtimin e Erik ten Hag, pasja e dy opsioneve të forta në atë pozicion do të ishte e dobishme për ekipin.

Ndërkohë, tifozët e Interit mund të jenë të zhgënjyer nga perspektiva e humbjes së Dumfries, por nga pikëpamja financiare, ka kuptim që klubi të përfitojë nga vlera e tij tani në vend që të rrezikojë ta humbasë atë në një transferim të lirë kur kontrata e tij skadon në verën e vitit 2025. /Telegrafi/