Duka shprehur i bindur për fitoren kundër Italisë

Kryetari i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, ka folur lidhur me pritshmëritë e tij kundër ndeshjes së parë në “Euro 2024”, kundër Italisë.

Duka u shpreh i bindur se kombëtarja shqiptare do ta fitojë këtë ndeshje.

“Fitojmë ne me rezultatin 1:0”, u shpreh ai në një intervistë për mediumin italian Play, transmeton Klan Kosova.

Ai theksoi se do të ishte i kënaqur të kualifikoheshin të dyja kombëtaret.

“Për mua do të ishte bukur nëse Italia do të kualifikohej me ne të paktën deri në fazën e 1/16-ve”, tha Duka.

Kreu i FSHF-së foli edhe për tema të tjera.

Kombëtarja e Shqipërisë ballafaqohet më 14 qershor në “Signal Iduna Park” kundër Italisë, në ndeshjen e parë të Kampionatit Evropian “Euro 2024”.

“Kuqezinjtë” janë pjesë e grupit B me Italinë, Spanjën dhe Kroacinë.