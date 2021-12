Duel “titanësh” për shërbimet e Haaland

Sulmuesi norvegjez Haaland është sulmuesi më i kërkuar nga ekipet e mëdha në Evropë.

Duket se do të jetë një duel i fortë midis Real Madrid dhe Manchester City për të fituar shërbimet e bomberit norvegjez. Haaland nuk e ka fshehur kurrë se do të dëshironte të luante në Santiago Bernabeu me klubin iberik, i cili e ka vendosur sulmuesin në listën e të parëve për të transferuar në Madrid.

Gjithashtu nga ana tjetër është dhe klubi anglez i Manchester city që kërkon shërbimet e sulmuesit të Dortmund.

Guardiola humbi në fillim Agueron i cili u transferua në Barcelonë e tashmë Ferran Torres i cili gjithashtu u transferua në Barcelonë.

Guardiola i ka kërkuar klubit të fillojë kontaktet e para me klubin e Dortmund.

Për të shuajtur konkurrencën, Manchester City ka kontaktuar agjentin e tij Raiola./ h.ll/albeu.com