“Dua të kthehem te Benfica” – Bernardo zbulon largimin nga Man City

Bernardo Silva ka zbuluar se ai është i dëshpëruar për t’u rikthyer në Benfica, por nuk mund ta bëjë këtë lëvizje derisa t’i skadojë kontrata e tij me Manchester City.

CFARE NDODHI?

Silva ka folur për dëshirën e tij për t’u kthyer në Portugali, por pranon se ai nuk mund ta bëjë këtë derisa kontrata e tij me Cityn të skadojë, sepse ai është shumë i vlefshëm për fituesit e trefishtë, kështu që do të ishte jashtë gamës së çmimeve të Benfica-s. Transferimi rekord i klubit portugez qëndron në 44 milionë euro për Enzo Fernandez, dhe mesfushori sulmues e di se do të kushtonte më shumë se kaq.

Silva bëri përparimin e tij me Benfikën, pasi iu bashkua akademisë së tyre në vitin 2002, në moshën 8-vjeçare. Ai vazhdoi të bënte vetëm tre paraqitje për të parët, megjithatë, dhe shpejt iu bashkua Monacos në formë huazimi, në vitin 2014, përpara se kjo lëvizje të bëhej e përhershme. Ai më pas iu bashkua Cityt në vitin 2017 dhe që atëherë ka bërë 328 paraqitje për kampionët evropianë.

ÇFARË THA BERNARDO SILVA

I pyetur për një rikthim në Benfica nga A Bola, ndërsa thashethemet vazhdojnë të vërtiten, Silva dha një përgjigje të detajuar: “Nuk e kam fshehur kurrë që një ditë dua të kthehem, kështu që sigurisht që po. Tani, do të shohim. Koha çfarë është e mundur dhe nuk ia vlen të flasim për këtë gjatë gjithë kohës, sepse njerëzit lodhen… Le të shohim.”

Silva gjithashtu pranon se është “lodhur” duke iu përgjigjur pyetjes, duke shtuar: “Mund, tani ka çështje kontraktuale që duhen respektuar dhe… duhet të jetosh realitetin, që futbolli portugez në nivel financiar nuk mund të konkurrojë. me klube angleze, spanjolle apo edhe gjermane dhe franceze, pra… Për shembull, edhe sikur të doja të shkoja në Benfica për momentin ishte krejtësisht e pamundur sepse Manchester City kërkon shumë para për një transferim për mua. Katër apo pesë vitet e fundit kam qenë një lojtar i vlerësuar me mbi 50 milionë euro dhe është e pamundur që një klub portugez ta paguajë atë lloj vlere. Njerëzit duhet të jenë pak realistë”.