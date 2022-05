Drejtori sportiv i Atl Madrid: Nuk kemi fituar trofe dhe kështu nuk ka më blerje të mëdha

Andrea Berta, drejtor sportiv i Atletico Madrid që nga korriku 2017, përfitoi nga ceremonia e çmimit ‘Premio Maestrelli’ për të diskutuar përparimin e “Los Rojiblancos” në vitet e fundit.

Berta foli gjithashtu për sezonin nën nivel të Atletico-s pasi fitoi LaLiga sezonin e kaluar dhe shpjegoi se çfarë mban e ardhmja për ekipin.

“Atletico Madrid nuk ishte mësuar të fitonte dhe diçka e rëndësishme u ndërtua me ciklin Diego Simeone”, tha Berta, sipas “Calciomercato”.

“Kur fiton gjëra të rëndësishme, vitin e ardhshëm humbet gjithmonë diçka, ndoshta për sa i përket motivimit. Nuk mund të fitosh gjatë gjithë kohës dhe tani duhet të fillosh përsëri.

“Vitet e nënshkrimeve të mëdha kanë mbaruar. Për ne gjëja e rëndësishme do të jetë të vazhdojmë me këtë skuadër, e cila ka vlerë, me lojtarë që kanë të ardhme të shkëlqyera. Do të duhet të presim që merkato të fillojë”./h.ll/albeu.com