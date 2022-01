Drejtori i Juventusit flet për situatën e Dybalas dhe mundësitë e transferimit të Martialit

Komentet e Arrivabene në lidhje me Dybala ndezën polemika javën e kaluar, me “La Joya” që u përgjigj duke mos festuar golin e tij kundër Udineses, në vend që të shikonte në tribunë drejt Arrivabene dhe Pavel Nedved.

Pak para sfidës së Juventusit ndaj Sampdorias, ai dha disa detaje rreth çështjes së Paulo Dybalas dhe Anthony Martialit.

“Ju gjithmonë prisni që skuadra të luajë mirë dhe të fitojë, veçanërisht kur luan në terrenin shtëpiak,” tha Arrivabene.

“Sinqerisht, pashë një lëvizje të mrekullueshme të Juventusit me një asistim të shkëlqyer të Kean pas lëvizjes së Arthur dhe përfundimit të Dybala. Më pas më thanë për këtë incident, por nuk do të komentoj për reagimet e lojtarëve. Isha shumë i zënë duke festuar golin.”

“Kam thënë më parë se do të flasim për këtë në shkurt. Nuk është vetëm Dybala, ka edhe kontrata për t’u diskutuar me Cuadrado, Perin, kampionin evropian Bernardeschi dhe gjithashtu De Sciglio. Ne kemi thënë tashmë se do të ketë kohë për të folur me të gjithë, përfshirë Dybalan.

“Unë nuk mendoj se dikush do të hyjë dhe do të përpiqet t’i nënshkruajë ata si agjentë të lirë. Ne kemi një raport të shkëlqyer me ta, ata janë shumë afër Juventusit dhe ne do të bëjmë me qetësi atë që duhet në shkurt.

Arrivabene u pyet gjithashtu për një qasje të raportuar në Manchester United për Martial në huazim.

“Jo në ato shifra, jo. Ne as nuk do ta diskutojmë me shifra të caktuara.”

Raportohet se Manchester United dëshiron që Juve jo vetëm të mbulojë pagën e Martial për gjashtë muaj, por gjithashtu të paguajë një tarifë të madhe për të marrë francezin në huazim.