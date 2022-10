Drake vendos bast më shumë se gjysmë milionë € për skuadrat e zemrës

Këngëtari kanadez Drake është nje fans i çmendur i futbollit europian dhe sa herë i jepet mundesia ai udhëton në kontinentin e vjetër për të ndjekur nga afër ndeshjet më spektakolare të kalendarit.

Këtë të dielë ai do të jetë i pranishëm në “Santiago Bernabeu” për ndeshjen El Clasico pasi marka e tij do të jetë në fanellën e katalanasve për shkak të bashkëpunimit me Spotify por përveç kësaj, ai ka një motiv më shumë për të mbështetur skuadrën e Xavit.

Drake ka vendosur një skedinë prej 617 mijë € për fitoren e Barcelonës duke e kombinuar edhe me suksesin e Arsenalit në tranefertën e Leeds. Sa do të fitojë? Plot 2.8 milionë nëse parashikimi i tij del.