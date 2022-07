Dortmund interesohet për uruguajianin si zëvendësues të Haller

Përveç tronditjes emocionale të shkaktuar nga tumori testikular me të cilin u diagnostikua Sebastien Haller, Borussia Dortmund përballet edhe me probleme serioze sportive vetëm tre javë pas fillimit të Bundesligës . BVB ka mbetur pa sulmuesin titullar për një periudhë të pacaktuar, ndaj drejtuesit e sportit nuk përjashtojnë mundësinë e rikthimit në treg në kërkim të një zëvendësuesi afatshkurtër. Dhe emri që duket se fiton forcë është ai i Luis Suarez.

Kështu bën të ditur rrjeti televiziv “Sky”, sipas të cilit sulmuesi uruguaian do t’i ishte ofruar klubit gjerman për të mbushur boshllëkun të lënë nga sulmuesi i Fildishtë. Sebastian Kehl , kreu i zonës sportive, është ai që do të vendosë nëse Suarez të jetë një opsion për ekipin verdhezi, i cili sapo kishte shpenzuar një total prej 31 milionë euro plus 4 bonuse të tjerë për Hallerin pas largimit të Erling Haaland te Man City.

Suarez është ende pa ekip pas përfundimit së kontratës së tij me Atletico Madrid , por ai sapo ka treguar se, pavarësisht 35 viteve të tij, ai është ende një sulmues i garantuar. 33 golat në dy sezonet e tij të fundit në Ligë janë dëshmi se uruguaiani vazhdon të komandojë në zonë, diçka që drejtuesit e sportit të Dortmundit do ta marrin parasysh kur vlerësojnë nënshkrimin e tij./ h.ll/albeu.com