Dorëzohet Higuain, El Pipita jep njoftimin e rëndësishëm

Gonzalo Higuain është gati të thotë mjaft me futbollin. Sulmuesi 34-vjeçar, dikur i Napolit, Juventusit dhe Milanit, ndër të tjera, ka vendosur të tërhiqet në fund të kontratës së tij aktuale me Inter Miami (31 dhjetor 2022), ashtu siç bëri të ditur babai i tij Jorge për “TNT Sports”.

Pas debutimit të tij me fanellën e River Plate në moshën 17 vjeçare, më 29 maj 2005 nën urdhrat e z. Leonardo Astrada, El Pipita filloi një rrugëtim të gjatë në futboll që e çoi atë të vishte fanellat e disa prej ekipeve më të rëndësishëm të botës, si River Plate (2005-2007 në ekipin e parë, pas tetë vitesh në sektorin e të rinjve), Real Madrid (2007-2013), Napoli (2013-2016), Juventus (2016-2018), Milan (2018-2019) , Chelsea (2019), sërish Juventus (2019-2020) dhe nga 2020 Inter Miami.

Shifra e tij personale flet vetë: 319 gola në 680 paraqitje. Palmarès është gjithashtu i lakmueshëm, i cili e pa atë të fitojë La Liga tre herë (Real Madrid: 2006-2007, 2007-2008, 2011-2012), dy Superkupën e Spanjës (Real Madrid: 2008, 2012), një Kupën e Spanjës. Real Madrid: 2010-2011), tre Scudetto (Juventus: 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020), tre Coppa Italia (Napoli: 2013-2014; Juventus: 2016-2017-2016-2017), Superkupën e Italisë (Napoli: 2014) dhe një Europa League (Chelsea: 2018-2019). Keqardhja me e madhe? Me siguri vendin e dytë në Botërorin 2014 në Brazil me Albiceleste -n e tij , e përfaqësuar në 75 ndeshje me 31 gola.

Këta janë të gjithë trofetë e tij:

3 LaLiga (Real Madrid: 2006-2007, 2007-2008, 2011-2012)

2 Superkupa e Spanjës (Real Madrid: 2008, 2012)

1 Kupë e Spanjës (Real Madrid: 20110 )

3 Scudetto (Juventus: 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020)

3 Coppa Italia (Napoli: 2013-2014 ; Juventus: 2016-2017, 2017-2018 (

Superliga Italiane 2018 ) (Chelsea: 2018-2019)/ h.ll/albeu.com