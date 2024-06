VIDEO / Donte të hynte në stadium me pankartën kundër shqiptarëve, shikoni si dështoi tifozi serb në Euro 2024

Një tifoz i Serbisë kishte një marrë përsipër një objektiv për të realizuar në ndeshjen kundër Danimarkës në Euro 2024.

Ai kishte bërë gati një flamur me një mesazh që do ta shpaloste në fushën e lojës dhe sipas planeve, do të merrte vëmendjen botërore mediatike.

Mesazhi siç mund të kuptohet, është kundër shqiptarëve, flitet për Kosovën që është pjesë e Serbisë, kështu shkruhej në flamur.

Në ndeshjen e fundit të kampionatit europian për Serbinë, tifozi merr flamurin me vete dhe hyn në fushë.

Megjithatë plani i tij dështoi pasi aksidentalisht flamuri është përplasur në rrethueset e stadiumit dhe tifozi duhej të vraponte pasi do të kapej nga sigurimi i stadiumit.

Ai arriti të hynte në fushë, por pa shpalosur dot mesazhin.