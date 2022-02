“Do të doja të kthehesha te Barça, por nuk e di kur”

Andres Iniesta e ka të qartë se “do të donte të rikthehej te Barça”, por ende nuk e di se kur do ta bëjë apo çfarë roli do të luajë në klubin Blaugrana, në shtëpi.

Në një bisedë me Gerard Romero, ish-kapiteni i kulesë shprehu gatishmërinë e tij për të “përpjekur të ndihmojë institucionin” në të ardhmen, por theksoi se nuk e di çfarë do të ndodhë në të ardhmen”.

“Barça është shtëpia ime dhe unë nuk mund të isha më mirë se atje. Sot më pëlqen të mendoj shumë për të luajtur. Kjo është ajo që më magjeps më shumë sot. Koha po ecën kundër meje siç thonë, por nuk e di ku e shoh veten kur të dal në pension. Shumë herë më shkon në mendje se do të doja të bëhesha trajner ose të përgatitesha për të qenë drejtor sportiv. Do të doja të isha i lidhur me futbollin, po”, deklaroi ai.