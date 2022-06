“Do kujdesem unë për të bindur Chelsean”, Lukaku do vetëm Interin

Mesazhi që Romelu Lukaku i ka dërguar Interit ditën e djeshme me anë të avokatit të tij është i bujshëm dhe i qartë. Belgu ka çdo synim për t’u rikthyer te zikaltërit dhe gjithashtu ka një plan në mendje për ta bërë këtë.

Fakti që merkato e Chelsea do të menaxhohet nga Tuchel dhe jo nga Marina Granovskaia, është një pikë favori për Romelun, duke qenë se trajneri e percepton suilmuesin belg si “problem” për dhomat e zhveshjes.

Në planin ekonomik, Lukaku do të përpiqet të bindë Chelsea që ta lërë atë të largohet me formulën e huazimit pa pagesë, duke nënvizuar se si largimi i tij do t’i kursejë klubit 25 milionë euro në një sezon.

Chelsea do të preferonte ta shiste Lukakun përfundimisht te ndonjë klub, ku aktualët që mund ta bëjnë janë Bayern Munich dhe Barcelona, por ai e ka të qartë dhe vullneti i tij është që të rikthehet tek interi, klubi në të cilin e bëri të shkëlqente sërish./h.ll/albeu.com