Djali i Ronaldos shënon dhe feston si i babai (VIDEO)

Djali i Cristiano Ronaldos tregoi talent të lakmueshm në futboll, pasi ishte golashënuesi në fitoren e skuadrës U12 të Manchesterit ndaj skuadrës Girones Sabata me rezultatin 5:0.

Cristiano Ronaldo junior ka tundur rrjetën e skuadrës kundërshtare dhe më pas, ashtu si babai i tij, ka festuar golin dhe ka gëzuar publikun sportiv.

Meqë ra fjala, djali i Ronaldos u fut në stol dhe iu desh shumë pak kohë për të hyrë në listën e golashënuesve. /albeu.com/

Cristiano Ronaldo Jr. scores for #mufc U12s against EF Gironès Sabat

Of course he pulled out his dad’s iconic celebration 🔥 pic.twitter.com/YxfPZtc9Vb

— utdreport Academy (@utdreportAcad) April 13, 2022