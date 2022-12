Pas lamtumirës së hidhurt së Cristiano Ronaldos me Manchester United, djali i tij gjithashtu u largua nga klubi anglez pasi shënoi 50 gola në 20 ndeshje për U14 të Djajve të Kuq.

Sipas mediav spanjolle, ndërsa babai pritet të nënshkruajë një marrëveshje shumë milionëshe me Al-Nassr në ditët në vijim, djali do të nënshkruajë me Real Madridin, klubin ku Cristiano Ronalod bëri histori, që është gjithashtu gati të vërë bast për djalin e madh të portugezit. /albeu.com