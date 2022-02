Ditën kur Messi ishte në gjendje të nënshkruante për Real Madridin

Leo Messi ishte shumë pranë të qenit lojtar i Real Madridit. Kështu e shpjegon Guillem Balague në gazetën franceze Le Parisien.

Ishte në vjeshtën e vitit 2001 kur Barça pati një marrëveshje me Leo Messin dhe familjen e tij që ai t’i bashkohej klubit.

Guillem Balague shpjegon se në atë moment në drejtimin sportiv të Barcelonës mbërriti Javier Perez Farguell dhe se ishte i befasuar kur pa kontratën e Messit.

Ata e konsideruan të tepërt dhe paraqitën një propozim më të vogël. “Kush mendon se është? Maradona? Le ta ndalojmë këtë dhe ta lëmë të kthehet në Argjentinë,” tha një lider, siguron Balague.

Valdano ishte i vetëdijshëm për gjithçka që po ndodhte me Messin dhe Real Madrid ishte i gatshëm të paguante më shumë.

Megjithatë, Valdano nuk ka dashur të bëjë një propozim formal për të mos shkuar në luftë me Barcelonën. “Mendoj se do të shkojmë në Madrid”, madje është dëgjuar në dhomën ku Messi është takuar me avokatët e tyre.

Në fund, Messi qëndroi te Barcelona deri në verën e kaluar kur u nis drejt PSG-së për t’u përballur nesër me Real Madridin në Champions League. /albeu.com/