Ditëlindja e makthit, tifozët sulmojnë CR7, Juventus e uron publikisht (FOTO LAJM)

Tridhjetë e shtatë vjet dhe pa i ndjerë ato, ose pothuajse, të jetë një ditëlindje makthi për Cristiano Ronaldon, i cili mbushi 37 minuta pasi pa Manchester Unitedin e tij të eliminuar nga Kupa FA ndaj Middlesbrough.

Tifozët e Djajve të Kuq nuk e kanë marrë mirë dhe në rrjetet sociale e kanë tallur pa mëshirë.

Tifozët e sulmojnë pas penalltisë së gabuar

Ky është penalltia e parë e humbur nga Ronaldo që kur u kthye për të veshur fanellën e Manchester United: megjithatë tifozët nuk e kanë falur fare.

“Penaldo me të vërtetë ka mbaruar”, ka shfrytëzuar një përdorues në Twitter duke bërë lojë fjalësh mes emrit dhe fjalës “penalitet”.

“Penaldo i humbi vaktin e tij të preferuar”, bëri shaka një tjetër. Askush nuk duhet të gabojë nga 11 metra – shtoi një tifoz shumë i inatosur – Ata janë futbollistë profesionistë, duhet të shkurtojnë rrogën.

Juve, urimet më të mira për Cristiano Ronaldon

Si një gjest ngushëllimi, Cristiano Ronaldo u përshkua me urime për ditëlindjen përmes rrjeteve sociale. Ndër ata që ranë më shumë në sy janë sigurisht ata të Juventusit, i cili në Twitter ka dashur të kujtojë me një mendim të veçantë ish-numrin 7 të tij. “Gëzuar ditëlindjen, Cristiano”, me bashkangjitur emoji-n e flakës së ndezur. /albeu.com/