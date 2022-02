Ditë e madhe për Eriksen, nesër do të luaj ndaj Newcastle

Më në fund ka mbërritur lajmi që prisnin të gjithë futbolldashësit.

259 ditë pas goditjes në zemër gjatë ndeshjes evropiane mes Danimarkës dhe Finlandës, Christian Eriksen do të kthehet për të luajtur një ndeshje zyrtare.

Thomas Frank bëri të ditur në konferencën për shtyp në prag të ndeshjes mes Brentford dhe Newcastle.

“Ai do të thirret dhe do të luajë nesër. Është një ditë e madhe për të gjithë ne, por mbi të gjitha për Christian dhe familjen e tij”./ h.ll/albeu.com

“@ChrisEriksen8 will be in the squad and he will get on the pitch tomorrow. It’s a big day for all of us but especially Christian and his family” 🙏

An early line from Thomas Frank’s pre-Newcastle press conference#BrentfordFC #BRENEW pic.twitter.com/yQfR9cw7J0

— Brentford FC (@BrentfordFC) February 25, 2022