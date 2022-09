Dinamo “shkërmoq” Burrelin, Oriku nuk fal Skënderbeun e “skuqur” nga kartonat e kuq

Janë mbyllur edhe dy sfidat e ditës së sotme të Kategorisë së Parë, ku Dinamo ka fituar thellë ndaj Burrelit.

Blutë kanë shënuar plot 5 gola në një sfidë që është dominuar totalisht nga kryeqytetasit, me burrelasit që nuk kanë mundur të bëjnë asgjë përballë.

Ymeri do të hapte serinë e golave, teksa Denilson dhe Marku do të shënon dopieta për të mbyllur llogaritë e ndeshje me 5 gola.

Po ashtu fitore ka arritur edhe Oriku ndaj Skënderbeut, në një ndeshje që deri në fund u dhanë 5 kartonë të kuq.

Një gol i Pereira në minutat shtesë të takimit ka ndëshkuar korçarët, që vazhdojnë të mbeten pa fitore pas 3 javëve kampionat.