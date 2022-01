Diego Costa përgatitet të kthehet në Evropë

Faza tjetër e karrierës së tij futbollistike duket se është në kërkim të sulmuesit me eksperiencë Diego Costa, i cili përmes llogarisë personale në Instagram i tha lamtumirë Atletico Mineiros dhe tashmë po “pret me padurim” një rikthim të mundshëm në Europë.

33-vjeçari brazilian vazhdon të jetë në gjendje shumë të mirë, duke luajtur dhe festuar fitimin e kampionatit me fanellën e Atletico Mineiro pak javë më parë, ndërsa tani është në kërkim të skuadrës së tij të radhës, e cila me siguri do të jetë në Evropë.

Detaje nga ajo që ka thënë në postimin që ka bërë në Instagram:

“Do të doja të falënderoja tifozët për mbështetjen që më dhanë që nga dita e parë. Faleminderit që më lejove të përmbush ëndrrën time të fëmijërisë dhe të luaj në futbollin brazilian, duke fituar tituj”. /albeu.com/