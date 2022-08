Diego Costa bëhet me ekip të ri, aty gjen Falcaon

Sulmuesi Diego Costa rikthehet në kampionatin spanjoll.

Sulmuesi 33-vjeçar kalon te Rayo Vallecano, skuadër me të cilën luajti në sezonin 2011/12.

Paga e lojtarit do të jetë 1.5 milionë euro në sezon.

Klubi i fundit i Costa ishte Atlético Mineiro, të cilin ai u largua në fillim të këtij viti. Që nga dhjetori, sulmuesi nuk ka dalë në fushë në ndeshjet zyrtare.

Për Rayo, Costa do të luajë së bashku me Radamel Falcao, me të cilin më parë ka kryqëzuar rrugët te Atletico dhe Chelsea. /albeu.com/