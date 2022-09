Di Maria vetëm për një sezon, Pulisic i thotë “PO” Juventusit

Christian Pulisic mund të paketojë valixhet këtë dimër për të provuar fatin në Serie A. Juventusi e di situatën e tij në Londër dhe po kërkon të përfitojë.

Ndërkombëtari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk pati minuta lojë me Thomas Tuchel dhe as tani me Graham Potter dhe duket se zgjidhja më e mirë për të gjitha palët është të ndajnë rrugët e tyre.

Juventusi kërkon një vertikalitet më të madh për metrat e fundit dhe ata e dinë që ish-lojtari i Dortmundit e përfaqëson qartë atë cilësi. Nga Torino ka pasur kontakte me lojtarin dhe ajo që mbetet është një marrëveshje me ekipin e Chelsea.

Nga Londra anësore vlerësohet me 35 milion euro, një shifër jo e lartë në krahasim me atë çka paguan ata për të marrë nga Dortmundi 3 vite më parë.

Tani për tani diferencat mes dy klubeve vlerësohen në 6-7 milionë euro dhe një sërë variablash, detajet pritet të zgjidhen përpara hapjes së merkatos./albeu.com