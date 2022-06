Di Maria, Pogba, dhe Zaniolo, revolucioni që tashmë Juventus po përgatit

Bordi i Juventusit po avancon në nënshkrimin e disa lojtarëve që do të shumëfishojnë potencialin dhe konkurrencën e skuadrës së tij. Anësori argjentinas Angel di Maria dhe mesfushori francez Paul Pogba teorikisht do të jenë të parët që do të vijnë, shkruan albeu.com.

Siç tregon sot Tuttosport , dy të parët që do të mbërrijnë duhet të jenë mesfushori francez Paul Pogba dhe anësori argjentinas Angel di Maria. Të dy futbollistët do të zbarkonin në Piemonte pa pasur nevojë të paguanin asnjë euro për transferimin e tyre, pasi sapo kanë përfunduar kontratat përkatëse me Manchester United dhe Paris Saint-Germain.

Pasi të arrijnë të mbyllin këto dy blerje, Bianconerët do të hedhin rrjetat e tyre te lojtarët e tjerë që pëlqejnë Massimiliano Allegri: sulmuesi italian Nicolo Zaniolo, me vlerë 60 milion €), anësori serb Filip Kostic (Eintracht Frankfurt, 20 € milionë), mesfushori Leandro Paredes (PSG, 60 milionë euro) dhe mbrojtësi i majtë Andrea Cambiaso (Xhenova, 10 milionë euro).

Përveç kësaj, në rast të largimi të holandezit Matthijs de Ligt, një lojtar që tashmë ka shfaqur dëshirën për të mos rinovuar, torinezët do të detyrohet të rekrutojë një qendërmbrojtës të ri. Ai është Kalidou Koulibaly, i cili vazhdon të jetë emri më i përsëritur. /albeu.com/