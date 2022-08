Di Maria debuton me gol në Serie A, Juventusi kalon në avantazh përballë Sassuolos (VIDEO)

Juventusi ka arritur të zhbllokojë rezultatin përballë Sassuolos në “Allianz Stadium” në ndeshjen e parë të këtij sezoni të ri të Serie A.

Për “bardhezinjtë” topin në rrjetë e ka dërguar Angel Di Maria, i cili shënon kështu golin e parë për Juventusin në kampionatin dhe gjithashtu golin e tij të parë për ekipin e ri.

Argjentinasi ka shënuar në minutën e 36, pasi shfrytëzoi mirë një top nga Alex Sandro./albeu.com

Di Maria scores Juve’s first goal of the season 🔥😍 #JuveSassuolopic.twitter.com/AJcEB19FHy

— Juve Canal (@juve_canal) August 15, 2022