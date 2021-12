Deschamps te PSG? Ja si përgjigjet trajneri (VIDEO)

I pyetur për të ardhmen e tij në Rothen Ignites, në RMC Sport, Didier Deschamps nuk e ka mbyllur plotësisht derën për t’iu bashkuar një ditë pankinës së Paris Saint-Germain.

E ardhmja e Didier Deschamps është ende e paqartë. A do të mbetet trajner i bluve pas Botërorit të Katarit, do të pushojë apo do të shkojë të stërvit një klub?

“Unë, mendoj se mund ta stërvit PSG-në”, shtoi trajneri i Francës. /albeu.com/