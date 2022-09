Karim Benzema është favorit i madh për Topin e Artë 2022.

Trajneri i Francës, Didier Deschamps, është i bindur se mund ta fitojë.

“Ai e meriton atë, për atë që bëri këtë sezon me Realin dhe gjithashtu me ne. Për vite ai ka qenë një nga sulmuesit më të mirë në botë. Do të isha shumë i lumtur nëse do ta merrte atë çmim sepse është i vetmi që e meriton”, është shprehur tekniku francez./ h.ll/albeu.com