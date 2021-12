Deschamps “largon” Zidane nga kombëtarja e Francës

Trajneri francez, Didier Deschamps, ka konfirmuar në një intervistë për media të ndryshme se është i gatshëm të rinovojë edhe “dhjetë vite të tjera” me kombëtaren. “Nuk kam pse ta hap derën, jam i kënaqur. Nuk ndjej asnjë presion si trajner. Nëse do të mund të isha edhe dhjetë vjet do të ishte ideale,” shpjegoi ai.

Ndaj edhe trajneri, të cilit i përfundon kontrata në ditën e fundit të vitit 2022, po ashtu është shprehur se nuk po dëgjon oferta nga skuadrat e tjera që duan të marrin përsipër shërbimet e tij: “Nuk jam në dispozicion, e di shumë mirë që do ndaloj një ditë, por gjithsesi, në 2022 telefoni im është i heshtur.”

Kjo deklaratë e mban Zinedine Zidane larg stolit së kombëtares franceze. Thashethemet se Deschamps mund të tërhiqej nga posti i trajnerit në fund të Kupës së Botës në Katar dhe dëshira e ish-trajnerit të Real Madridit për të trajnuar Les Bleus, e pozicionuan atë si një pasues të detyrës merr akoma më shumë kohë. r.t/albeu.com