DERBI/ Real Madrid – Atletico Madrid, formacionet zyrtare

La Liga ditën e sotme reverzon një nga ndeshjet më të bukura të kampionatit, derbin e Madridit, Real Madrid – Atletico Madrid.

“Galaktikët” po kalojn një formë shumë të mirë si në kampionat, ashtu edhe në Champions. Momentalisht skuadra e drejtuar nga Ancelotti pozicionohet në vendin e parë me 39 pikë, ndërsa Atletico Madrid në vendin e 4 me 29, por me një ndeshje me pak.

Për Realin nga minuta e parë e nis super sulmuesi, Karim Benzema, ndërsa për “Los Colchoneros” sulmi do të përbëhet nga Griezmann – Cunha, me Suarez që do të thirret nga stoli në rast nevoje. /albeu.com

Formacionet zyrtare: