Gjykata Sportive ka marrë një vendim finalpër disa episode të ndodhura në derbin e Milanos.

Te zikaltërit u dënua simone Inzaghi, Lautaro Martinez dhe Bastoni.

Inzaghi u dënua me një raund skualifikim dhe 15 mijë euro gjobë, Lautaro Martinez me 10 mijë euro gjobë dhe Bastoni me dy ndeshje pezullim.

Ky vendim erdhi pas disa episodesh aspak të hijshme nga pala zikaltër në derbi./ h.ll/albeu.com