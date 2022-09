Derbi i Milanos, Zenga: Dumfries-Theo është një nga duelet më të bukura që mund të shohim

Sot është dita e derbit mes Milanit dhe Interit, ish-zikaltëri Walter Zeng aka folur për “La Gazzetta dello Sport”, duke u ndalur edhe te duelet individuale.

“Në kohën time, duelet individuale në derbi ishin Brrehme-Donadoni ndërsa sot është Dumfries-Theo ose Barella-Tonali.

Derbi ka qenë gjithmonë me shumë sfida brenda sfidës, por më pas çdo skuadër ka cilësitë dhe prioritetet e veta. Inter ka qenë gjithmonë një ekip fizik. Historia thotë që Interi u lidh me lojtarët argjentinas dhe gjermanë, Milani me brazilianët dhe holandezët.

Dumfries-Theo është një nga duelet më të bukura të të gjithë kampionatit, por më intrigon edhe sfida cilësore mes De Ketelaere dhe Calhanoglu”, është shprehur Zenga./ h.ll/albeu.com