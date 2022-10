DERBI/ Arsenal – Tottenham, formacionet zyrtare: Premier League rikthehet “vrullshëm”

Premier League rikthehet pas pushimit të kombëtareve dhe pas disa pauzave për shkak të vdekjes së Mbretëreshës.

Menjëherë në fushë zbresin dy skuadrat e Londrës, Arsenal dhe Tottenham, për një derbi që pritet të jetë i zjarrtë.

Të dyja skuadrat janë në super formë, me Arsenalin që mban vendin e parë me 18 pikë dhe Tottenham në vendin e 3 me 17 pikë, po aq sa ka edhe City i vendit të dytë.

Ndeshja do të nisë në orën 13:30 në “Emirates” dhe tashmë skuadrat kanë bërë publike edhe formacionet.

Formacionet zyrtare: