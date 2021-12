“Der Klassiker” nuk e ndryshon fituesin, Bayerni nis shkëputjen (VIDEO)

Ka përfunduar super ndeshja mes Borussia Dortmundit dhe Bayern Munich në “Signal Iduna Park” në kuadër të javës së 14 të Bundesligës.

Ashtu si në 5 takimet ku këto dy skuadra janë përballur në të gjitha kompeticionet, fituesi është një, Bayern Munich.

“Bavarezët” jo pa vështirësi ka fituar me rezultatin e ngushtë 2-3.

Ishin vendasit ata që zhbllokuan rezultatin që në minutën e 5 me super gol të Bradt, por vetëm 4 minuta më vonë Lewandowski do të rikthente baraspeshën.

Teksa pjesa e parë po shkonte drejt fundit, miqtë kishin rezervuar edhe një suprizën të hidhur me Comman i cili përmbys gjithçka në të 44.

1-2 do të ishte rezultati i 45 minutave të para, teksa e dyta nis sërish më mirë për vendasit që gjejnë golin e barazimit me Erling Haaland në të 48’.

“Bavarezët” do të fitonin një penallti në minutën e 77 e cila do të kthehej në gol nga Leva, për të rikthyer epërsinë.

Vetëm 2 minuta më pas gjerat do të vështirësoheshinsë tepërmi për “të verdhët” pasi Rose ndëshkohet me kartonin e dytë të verdhë dhe lë skuadrën me 10 lojtarë.

Minutat e mbetura do të administroheshin me mjeshtëri nga skuadra e Nagelsmann e cila në fund ai del të marrë 3 pikët dhe të shkëputet në krye.

Shikoni KËTU permbledhjen e super ndeshjes. /albeu.com