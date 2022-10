Depresioni, Topi i Artë dhe Barcelona, rrëfehet Iniesta

Ish-mesfushori legjendar i Barcelonës, Andres Iniesta, i është përgjigjur një pyetjeje në lidhje me dhënien e çmimit të Topit të Artë, të cilin ai, duke qenë lojtar katalanas, nuk i është dhënë asnjëherë.

Një gazetar e pyeti Iniestën: “A mendoni se futbolli ju ka borxh Topin e Artë?”

Andres u përgjigj: “Nuk kam menduar kurrë për çmime individuale. Dikur u shpalla lojtari më i mirë në Evropë dhe më i miri në Euro, por çmimet individuale nuk kanë qenë kurrë qëllimi im.

Në lidhje me një punë të mundshme si trajner në Barça, Iniesta tha: “Do të doja të kthehesha në Barcelonë një ditë si drejtor sportiv apo trajner. Por për këtë më duhet të studioj dhe të marr një licencë trajneri.

Për Xavi: “Mendoj se Xavi po mëson nga gabimet e sezonit të kaluar. Disa nga ndryshimet që ai bëri janë vërtet të mrekullueshme. Unë i besoj plotësisht projektit dhe nuk kam asnjë dyshim për të. Liga është shumë e gjatë dhe pa dyshim ne ende mund ta fitojmë atë”.

Për Pedri: “Pedri është shumë i mirë sepse është shumë i qetë me topin. Ai luan natyrshëm, pa menduar edhe një herë. Ai ka gjithçka për t’u bërë një epokë e re për Barçën.

Për depresionin e tij: “Kur po luftoja me depresionin, pjesa ime më e këndshme e ditës ishte kur mora pilulën dhe shkova në shtrat. Ju humbni gëzimin e jetës, të gjithçkaje. E përqafova gruan, por ishte si të përqafohesha me jastëk. Nuk ndjen asgjë. Në fund të fundit, jeta ju mëson se depresioni dhe shëndeti mendor mund të prekin këdo. Nuk bëhet fjalë për gjëra materiale. Mund të kisha të gjitha makinat në botë dhe gjithçka që doja, por ende e kam të vështirë të përballem me sfidat e jetës. Duhet të stërvitësh trurin”.

Për Messin: “Leo Messi është lojtari më i mirë që kam parë ndonjëherë. Ai është numri një”.

Iniesta aktualisht luan në Ligën Japoneze për Vissel Kobe. /G.D albeu.com/