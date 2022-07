Depay publikoi dy mesazhe të çuditshme, tifozët qeshin me lojtarin

Sipas thashethemeve, Barcelona është gati të shesë Memphis Depay për vetëm 20 milionë euro.

Mes këtyre bisedave, holandezi postoi disa mesazhe në Twitter, njëra prej të cilave ishte veçanërisht e fshehtë.

“Unë shoh disa taktika që luhen rreth meje si futbollist. Gjithçka është mirë, Zoti e pëlqen tek unë prandaj jam i dashuruar. Gjatë gjithë jetës sime nuk kam qenë mjaftueshëm e mirë, nuk kam pasur një pamje standarde dhe nuk jam sjellë si duhet. Kështu ndodh kur jeton i lirë. Ky sezon premton të jetë i frikshëm”.

Fansave iu duk jashtëzakonisht qesharake kjo filozofi e Depay. Disa tifozë, përkundrazi, u zemëruan. Këtu janë disa komente:

“Ti je shumë i madh për Barçën… Lëre këtë klub të vogël”.

“Ndoshta Koeman ka garantuar për të, por ai thjesht nuk përshtatet në planin e lojës së Xavi? Definitivisht nuk përshtatet. Memphis është i paqëndrueshëm, nuk mund të bëhet shtylla kryesore e sulmit të Barçës, shitja është e dobishme për të dyja palët”, tha një prej tifozëve.

Në të njëjtën kohë, shumë tifozë mbështetën Memphisin dhe thanë se duan ta shohin lojtarin te Barça në të ardhmen.

Është e vështirë të thuhet nëse Memphis do të luajë në Camp Nou sezonin e ardhshëm. Raportohet se Xavi do të dëshironte ta mbante sulmuesin në ekip, por klubi dëshiron të arkëtojë nga shitja e tij. /albeu.com/

I see how certain tactics been played around me as a football player.

It’s all good, God like this about me.. that’s why im favored.

My whole life i wasn’t good enough, didn’t apply to the standard looks and didn’t have the right behavior

That’s what happens when you live freely

— Memphis Depay (@Memphis) June 29, 2022