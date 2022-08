Depay marrëveshje me Juven në mungesë të ndarjes nga Barça

Memphis Depay është gjithnjë e më afër largimit nga Barcelona dhe nënshkrimit me Juventusin. Edhe kështu, mbeten ende disa detaje për t’u sqaruar, veçanërisht për zgjidhjen e kontratës së futbollistit nga Barça.

Sipas Tuttosport, Memphis ka arritur tashmë një marrëveshje me klubin italian për të arritur Serinë A falas, por për marrëveshjen përfundimtare për t’i dhënë fund marrëdhënies së tij me Barçën, lojtari ka kërkuar një zgjidhje për vitin e kontratës që ka kontratë.

Qëndrimi i Barçës është që t’i japë “ok” operacionit për sa kohë që nuk kushton para në arkën e klubit, në rindërtim të plotë.

Për ta bërë këtë, dhe pas samitit të së martës për marrëveshjen fillestare, Barça do të rifillojë takimet me futbollistin dhe avokatin e tij për të biseduar dhe negociuar kushtet dhe shpreson që lojtari të pranojë.

Nëse gjithçka shkon mirë, ai mund të fluturojë për në Torino këtë pasdite për të nënshkruar marrëveshjen me Juventusin.

Në marrëveshjen me “bianconnerët”, Memphis do të merrte një pagë të ngjashme me atë të rënë dakord me katalanasit një vit më parë, me një bazë fikse prej rreth 5 milionë euro në vit, plus një milion e gjysmë bonus. Megjithatë, informacionet sugjerojnë se në Itali paga e tij mund të rritet disi, pasi klubi mund të përfitojë nga përfitimet e dekretit të rritjes për pagën vjetore bruto të lojtarit. Një zgjidhje që tashmë Juventusi ka mundur ta shfrytëzojë për Pogban, por jo për Di Marian.

Në çdo rast, për momentin, Juve nuk po mendon të paguajë dëmshpërblim që Memphis të mbërrijë i lirë, ndonëse në Continassa nuk e përjashtojnë plotësisht në rast se çështja e tyre ngec. Memphis është një objektiv prioritar në Torino pas dëmtimit të Di Marias, dhe ata duan të jenë në gjendje të realizohen sa më shpejt të jetë e mundur. /albeu.com/