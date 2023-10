Dënim shembullor për trajnerin, FIFA e pezullon për 20 vjet dhe e gjobit me 100 mijë euro

Një dënim shembullor vjen nga FIFA, që njoftoi këtë të premte pezullimin për një periudhë 20-vjeçare të ish-trajnerit të futbollit të moshave të Republikës Demokratike të Kongos, Jonathan Bukabakva, pas një abuzimi seksual me një të mitur.

“Vendimi është në përputhje me politikën e tolerancës zero të aplikuar nga FIFA ndaj të gjitha formave të dhunës në futboll”, lexohet në deklaratën e organizatës, e cila krahas pezullimit të aplikuar, e gjobiti ish-trajnerin me 100 mijë euro.

Organi më i lartë i futbollit tha gjithashtu se kishte krijuar një forum specifik alarmi në internet për të “komunikuar në mënyrë konfidenciale problemet e mundshme në mënyrë që të arrihet parandalimi i rasteve të tilla”, thuhet në njoftimi zyrtar.

Kujtojmë që denoncimet fillimisht erdhën në platformat mediatike, ndërkohë që u konkluduan me një dënim shembullor.