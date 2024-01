Dëmtimi la Neymarin jashtë, prishet kontrata e brazilianit në Arabi

Kontrata e Neymar me Al Hilal tregohet nga burime të ndryshme se është prishur. Pavarësisht kësaj palët nuk do të mbyllin bashkëpunimin.

Ky veprim është parë si mundësi që të regjistrohet Renan Lodi, si lojtar i huaj në Arabinë Saudite. Neymar vazhdon i dëmtuar dhe nuk do të ketë mundësinë të luajë këtë sezon.

Çfarë po ndodh me brazilianin u bë e bujshme së fundmi, por bashkëpunimi mes palëve nuk ka përfunduar. Sezonin e ardhshëm me shumë gjasa do e shohim 31-vjeçarin me Al Hilal, ku kontrata e firmosur vlente deri në verën e vitit 2025.