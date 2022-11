Dëmtimi i hoqi Kupën e Botës, Pogba: Zoti kishte plane të tjera, zemra ime është me Francën

Paul Pogba do të jetë një nga mungesat më të rëndësishme të Botërorit që fillon pas 10 ditësh.

Mesfushori i Juventusit ka dashur t’i urojë fat skuadrës së Didier Deschamps për Kupën e Botës në Katar.

“Zoti kishte një plan tjetër për mua. Unë do të mbështes ekipiun tim, kombin tim, shtetin tim nga larg, por zemra ime është me ta! I uroj fat të gjithë shokëve të skuadrës”, është shprehur Pogba në rrjetet sociale./h.ll/albeu.com

God had another plan for me. I will be supporting my team, my nation, my country from far away but my heart is with them! Best of luck to all the selected players 🇫🇷🫶🏾 @equipedefrance pic.twitter.com/KG3riqWNQI

— Paul Pogba (@paulpogba) November 10, 2022