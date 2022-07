Dembele pranë rinovimit me Barcelonën

Merr fund telenovela Dembele. Sipas asaj që shkruan El Sport, Barcelona dhe futbollisti francez kanë gjetur gjuhën e përbashkët për rinovimin. Mungojnë vetëm disa detaje, teksa zyrtarizimi i marrëveshjes është vetëm çështje kohe.

Prej ditësh ka thashetheme për të ardhmen e lojtarit, me këtë të fundit që i ka skaduar kontrata me gjigandët e La Liga. Sulmuesi 25 vjeçar, si duket, do të vijojë të jetë pjesë e Barcelonës, edhe për sezonin e ardhshëm.

Te katalanasit ka edhe shumë çështje të tjera të hapura. Kjo është periudhë merkatoje dhe drejtuesit kërkojnë të shfrytëzojnë kohën sa më mirë të jetë e mundur.