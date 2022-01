Dembele kthehet në prioritetin e Bayern nëse Coman vendos të largohet

Mos rinovimi i Ousmane Dembélé me ​​Barcelonën mund të hapë një mundësi që ai të nënshkruajë me Bayern Munich . Sipas informacioneve të L’Équipe , skuadra gjermane ka si prioritet inkorporimin e francezit në rast se Kingsley Coman nuk përfundon rinovimin . Anësori i Bayernit ka kontratë deri në vitin 2023, negociatat për vazhdimin e kontratës së tij nuk avancojnë dhe si Kahn ashtu edhe Rummenigge duan të shmangin një tjetër “rast Alaba”, pra që lojtari të lirohet në qershor të vitit të ardhshëm .

Interesi i Bayernit për Dembélé vjen nga larg . Në vitin 2016, vit në të cilin u konkretizua transferimi i tij në Dortmund nga Rennes, klubi u interesua për francezin, por konkurrenca e lartë që ekzistonte në atë kohë në grupet me Robben dhe Ribery shkatërroi çdo mundësi për ta parë atë në Allianz Arena . Tani situata është krejt ndryshe. Dembélé e ka shumë të vështirë të rinovojë me Barcelonën , Coman do të largohet nëse nuk rinovohet me Bayernin dhe ish-lojtari i Dortmundit do të kishte shumë rëndësi në një nga skuadrat më të mira në Evropë.

Sipas L’Équipe , edhe pse Kahn (kryetar i Bordit të Drejtorëve) dhe Hasan Salihamidzic (drejtor sportiv) kanë hetuar emrat e Raphinha ose Hudson-Odoi për të zëvendësuar Coman, prioriteti mbetet Ousmane Dembélé . Lojtari i Barcelonës ka ende një poster të mrekullueshëm në Gjermani pas qëndrimit të tij të frytshëm në Dortmund dhe Bayern e konsideron atë një futbollist me një tavan mjaft të lartë . Bavarezët shpresojnë që dëmtimet e vazhdueshme që i kanë pllakosur prej vitesh do të përfundojnë me një plan specifik në Mynih, siç ka ndodhur me bashkatdhetarët e tyre Lucas Hernandez dhe Coman muajt e fundit.