Dembele ka vendosur të rinovojë me Barcelonën

E ardhmja e Ousmane Dembele duhet të zgjidhet në ditët në vijim. Sulmuesi francez përfundon kontratën e tij më 30 qershor dhe që nga 1 janari ai mund të nënshkruajë me çdo klub. Sipas portalit francez Footmercato , Dembele ka vendosur të qëndrojë te Barça dhe të rinovojë kontratën.

Informacioni i lartpërmendur shpjegon se pavarësisht interesimit të rrethinës së tij për ndryshimin e skenës, Dembele ka marrë vendimin e vendosur për të vazhduar te Barça dhe nuk dëshiron të dëgjojë asnjë ofertë.

Në parim, klubi i Barçës kishte caktuar 31 dhjetorin si afatin e fundit për të pritur një përgjigje nga Dembele . Pavarësisht se lojtari ka komunikuar privatisht me Xavi dhe Laporta synimin e tij për të vazhduar. Tani duket se Dembele ka marrë iniciativën dhe ka vendosur të vazhdojë te Barça.

Mbetet për të arritur një marrëveshje në aspektin ekonomik, pasi pretendimet fillestare të Dembele nuk janë brenda mundësive të situatës delikate ekonomike të klubit të Barçës. Një formulë, sipas informacioneve të Footmercato, do të ishte nënshkrimi i një kontrate të shkurtër, vetëm dy sezone, në mënyrë që Dembele të mund të zgjedhë sërish fatin e tij në vitin 2024, kur do të jetë ende 26 vjeç.

Në çdo rast dhe në pritje të marrëveshjes ekonomike, ky vendim i Dembele përkon me optimizmin e treguar në sallën e shtypit nga Xavi pas takimit me francezin javën e kaluar. Dhe rinovimi i saj do të ndihmonte në uljen e faturës së pagave, pasi kontrata e re tashmë do të ishte adekuate me situatën aktuale. /albeu.com