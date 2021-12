Dembele, Gavi dhe Umtiti lojtarët e radhës pozitiv me Covid-19 te Barcelona

Klubi ka zyrtarizuar tre lojtarë me Covid 19 pas PCR kryer të martën për të gjithë futbollistët dhe stafin. Gavi , Samuel Umtiti dhe Ousmane Dembele i bashkohen Clement Lenglet, Alejandro Balde, Dani Alves dhe Jordi Alba.

Në klubin e Barcelonës u frikësuan më shumë infeksione dhe janë konfirmuar pas rezultateve të analizave që kanë mbërritur nga laboratorët këtë të mërkurë. Kishte frikë veçanërisht për rastin e Dembele . Sulmuesi francez, i cili ka përfituar nga pushimet për t’u martuar, ka munguar tashmë në stërvitje pasditen e kësaj të marte.

Me pak fjalë, tre raste të tjera të koronavirusit që komplikojnë më tej opsionet e Xavi Hernandez për të formuar një ekip kundër Mallorca më 2 janar. Përveç viktimave për shkak të Covid-it, trajneri i Barçës, i cili tashmë e kishte të sanksionuar Gavi , nuk do të mund të llogarisë Busquets , për shkak të grumbullimit të kartonave, as të dëmtuarit Ansu Fati, Pedri, Memphis. Braithwaite dhe Sergi Roberto , edhe pse tre të parët janë pranë shkarkimit. Duket shumë e vështirë për ta që të jenë në Palma, ndonëse rasti i Pedrit është ai që ka më shumë mundësi për të arritur tek Son Moix. /albeu.com