Dembele apo Adama Traore, kush duhet të mbahet në klub dhe kush duhet të largohet

Barcelona ka qenë e befasuar nga performanca e Ousmane Dembele që nga merkatoja e janarit, ku ata u përpoqën ta gjenin atë larg klubit, megjithatë, ndërsa sezoni ka përparuar, tani ka një debat shumë realist se kush duhet të mbahet jashtë, francezi apo Adama Traore.

Traore, i nënshkruar fillimisht si huazim, u rekrutua në janar për të qenë në thelb zëvendësuesi i Dembeles, me askush në Barcelonë që nuk pret që ish-ylli i Borussia Dortmund të mbetet përtej merkatos së mes-sezonit.

Megjithatë, tani situata është ndryshe dhe duket e pamundur që blaugranët të mund të mbajnë lojtarë, sidomos duke pasur parasysh vështirësitë e tyre ekonomike.

Dembele ka një avantazh në atë që gjithçka që duhet të bëjë departamenti teknik i Barcelonës është ta bëjë atë të pajtohet me një kontratë të re, në mënyrë që të nënshkruajnë me Traoren ata do të duhet të ndahen me 30 milionë euro si pjesë e marrëveshjes së tyre fillestare me Wolverhampton Wanderers.

Dembele mund të flasë teknikisht me klubet e huaja për një marrëveshje parakontrate në këtë moment, dhe meqenëse negociatat u prishën publikisht me Barcelonën në janar, nuk ka pasur lëvizje.

Barcelona nuk do të bëjë lëvizjen e parë për të provuar të mbajë lojtarin, megjithëse Dembele në fakt do të donte të qëndronte në Camp Nou nëse oferta është e drejtë.

Ai po pret që departamenti teknik i Los Cules ta thërrasë atë me një ofertë të përshtatshme dhe kjo mund të përfundojë si një opsion më i lirë sesa inkorporimi i Traores në baza të përhershme.

Me Ferran Torres që tashmë është nënshkruar në janar, Barcelona nuk ka aq shumë buxhet për transferime si në të kaluarën, dhe pyetja që shumë po bëjnë është nëse mund të jetë apo jo më e kujdesshme fiskale t’i paguajë Dembeles atë që ai dëshiron, me shpresën se do të vazhdojë këtë formë të mirë, se duhet të paguajë 30 milionë euro për një lojtar që mund të mos ketë as tavan të lartë sa dyshemeja natyrale e Dembeles./ h.ll/albeu.com