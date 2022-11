Del Piero dhe rikthimi te Juve: Lidhje e thellë, kam ende një shtëpi në Torino

Tërmeti te Juve, me dorëheqjen e të gjithë bordit drejtues, përfshirë presidentin Andrea Agnelli, i cili ka tronditur thellë botën e futbollit.

Ndërkohë, tifozët janë duke bërtitur për rikthimin e Alessandro Del Piero, ish-kapiten i Zonjës së Vjetër.

Në fakt, ish-numri 10 nuk e mbylli fare derën, përkundrazi:

“Kam kaluar më shumë se 20 vjet te Juventus, marrëdhënia ime me tifozët, pronën dhe klubin është shumë, shumë e thellë. Ishte një gjë e mrekullueshme. Udhëtimi, çdo lajm për Juventusin më përfshin dhe më godet. Është një gjë e trishtueshme sepse ata janë të gjithë miqtë e mi: nga Andrea Agnelli te Pavel Nedved. Të gjithë njerëzit me të cilët kam ndarë momente shumë të mira. Gjithashtu i kam parë së fundi. Është e pabesueshme që një ekip historik se si i përjeton Juventus këto momente ulje-ngritjesh që filluan në 2006 me Serinë B, por më pas u bënë 9 kampionate radhazi. Më vjen shumë keq për situatën. Kemi kaluar shumë: që nga fillimi çatia e botës deri në fund, dhe pastaj përsëri lart . Tani pres dhe shoh se çfarë ndodh. Nëse kthehem? Nuk i di planet, askush nuk më telefonoi dhe nuk e di se çfarë do të ndodhë. Por unë kam ende një shtëpi në Torino. Më pas gazetari bën shaka dhe shton duke qeshur: “Do të gjejmë dikë që të menaxhojë restorantin tuaj në Los Angeles”. /G.D albeu.com/