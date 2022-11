Deklarata shokuese e ambasadorit të Kupës së Botës në Katar për homoseksualët, ndërpritet intervista dhe plasin polemikat

Një ambasador i Kupës së Botës të Katarit i tha televizionit gjerman “ZDF” se homoseksualiteti është “sëmundje mendore”, pasi Katari përgatitet të presë turneun global në më pak se dy javë.

Në një intervistë të filmuar në Doha dhe që do të shfaqet më vonë të martën, ish-ndërkombëtari i Katarit Khalid Salman trajtoi çështjen e ilegalitetit të homoseksualitetit në Katar.

Vendi pret më shumë se një milion vizitorë për Kupën e Botës dhe Khalid Salman tha se kushdo që vjen në Katar për turneun duhet të sillet sipas rregullave të vendit.

“Ata duhet të pranojnë rregullat tona këtu,” tha ai në një pjesë të intervistës.

“Homoseksualiteti është haram. A e dini se çfarë do të thotë haram (e ndaluar)?” tha ai.

Kur u pyet pse ishte haram, Khalid Salman: “Unë nuk jam musliman i rreptë, por pse është haram? Sepse është sëmundje mendore.”

Më pas intervista u ndërpre menjëherë nga një zyrtar shoqërues. Reuters kontaktoi FIFA-n dhe organizatorët e Kupës së Botës në Katar për të vepruar.

Organizatorët kanë thënë vazhdimisht se të gjithë ishin të mirëpritur në vend të Kupës së Botës.

Homoseksualiteti është i paligjshëm në vendin konservator mysliman dhe disa futbollistë kanë ngritur shqetësime mbi të drejtat e tifozëve që udhëtojnë për këtë ngjarje, veçanërisht individëve dhe grave LGBT+, të cilat grupet e të drejtave thonë se ligjet e Katarit i diskriminojnë.

Katari është vendi i parë i Lindjes së Mesme që pret Kupën e Botës, por kombi i vogël ka qenë nën presion të madh vitet e fundit për trajtimin e punëtorëve të huaj dhe ligjet kufizuese sociale./ h.ll/albeu.com

